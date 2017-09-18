Стив Нэш поздравил Драгича и Кокошкова с победой на Евробаскете

Бывший канадский разыгрывающий Стив Нэш поздравил защитника сборной Словении Горана Драгича и главного тренера команды Игора Кокошкова с победой на чемпионате Европы-2017. Нэш хорошо знаком с ними по совместной работе в "Финиксе".

Напомним, что Драгич в финале чемпионата Европы набрал 35 очков и был признан MVP турнира.

"Поздравляю своего друга Горана Драгича – MVP, чемпиона Евробаскета в составе сборной Словении! Мои поздравления также Игору Кокошкову, который был моим тренером в "Санс". Он привел Словению к исторической победе", – написал в Инстаграме Нэш.

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