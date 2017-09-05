Станислав Еремин: "Видно, что сборная России уверена в своих силах"

Заслуженный тренер России Станислав Еремин в интервью "СЭ" отметил, что три победы в трех матчах на чемпионате Европы добавили уверенности сборной России. Также он признался, что приятно удивлен игрой Алексея Шведа​.

– Три победы в трех стартовых матчах – сенсация?

– Такого итога, думаю, многие не ожидали. Правда, специалисты предполагали, что от этой сборной можно было ожидать как хорошего результата, так и плохого. Важно, что при не очень хорошей игре с Турцией удача была на нашей стороне, и мы победили, это позволило обрести уверенность и ребятам, и тренерскому штабу. Этот фактор объединил команду. Сегодня с Бельгией игра, может быть, получилась не самой яркой, но по команде видно, что она уверена в своих силах.

– Алексей Швед справляется с ролью лидера?

– Скажу так, игра Шведа – для меня сюрприз. Он сейчас играет очень зрело. Кажется, это его лучший турнир за сборную России. (Андрей СИЗЯКИН)

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