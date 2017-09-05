Уличная атлетика при поддержке Datsun
07:26 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Станислав Еремин: "Видно, что сборная России уверена в своих силах"


Заслуженный тренер России Станислав Еремин в интервью "СЭ" отметил, что три победы в трех матчах на чемпионате Европы добавили уверенности сборной России. Также он признался, что приятно удивлен игрой Алексея Шведа​.

– Три победы в трех стартовых матчах – сенсация?

– Такого итога, думаю, многие не ожидали. Правда, специалисты предполагали, что от этой сборной можно было ожидать как хорошего результата, так и плохого. Важно, что при не очень хорошей игре с Турцией удача была на нашей стороне, и мы победили, это позволило обрести уверенность и ребятам, и тренерскому штабу. Этот фактор объединил команду. Сегодня с Бельгией игра, может быть, получилась не самой яркой, но по команде видно, что она уверена в своих силах.

– Алексей Швед справляется с ролью лидера?

– Скажу так, игра Шведа – для меня сюрприз. Он сейчас играет очень зрело. Кажется, это его лучший турнир за сборную России. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Еремина

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий