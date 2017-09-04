Станислав Еремин: "Россия должна выходить в плей-офф с первого места в группе"

Заслуженный тренер России Станислав Еремин отметил, что игры в плей-офф будут ключевыми для сборной России на Евробаскете-2017. По его словам, три победы подряд должны придать команде уверенности. Сегодня россияне обыграли Бельгию (76:67) и досрочно вышли в плей-офф турнира.

- Специфика таких турниров все равно заключается в том, что ключевыми будут игры плей-офф, - приводит "Р-Спорт" слова Еремина. - Конечно, сейчас мы победами над сборными Турции и Сербии позволили предполагать, что наши соперники из другой подгруппы будут не самыми сильными, но игры с ними все равно будут ключевыми.

Лучше выходить из группы с первого места, тогда противник в первом туре плей-офф будет послабее. Но, в случае успеха, следующий раунд на вылет будет гораздо серьезнее. Я много раз участвовал в таких турнирах, и четвертьфинал всегда является ключевой точкой. Думаю, если наши пройдут четвертьфинал, то смогут побороться за самые высокие места.

Очень важно, чтобы в начале таких турниров ветер подул в паруса, чтобы можно было немножко вздохнуть. Мне кажется, победы над турками и сербами вселили в ребят определенную уверенность. В сегодняшнем матче, хотя и видно было, что он получался не совсем простым, мы должны были победить и победили.