Станислав Еремин: "Хорошим результатом для России будет считаться место в четверке"

Заслуженный тренер России Станислав Еремин в интервью "СЭ" заявил, что сейчас стоит ждать от сборной России попадание в четверку сильнейших команд чемпионата Европы. Россияне в трех первых матчах на турнире одержали три победы.

– Нашей команде реально добраться до финала?

– Группой турнир идет нам на пользу. Он позволяет смотреть, насколько хороша "химия" внутри команды. И пока она видна. Посмотрим, что будет в плей-офф. И если в 1/8 финала будет проще, то самым сложным матчем будет четвертьфинал. Если пройдем дальше, то сможем бороться за самые высокие места.

– Какой результат будет удовлетворительным?

– До турнира все говорили, если попадаем в восьмерку, то будет хорошо. Но по сегодняшней игре хорошим результатом будет считаться место в четверке сильнейших. (Андрей СИЗЯКИН)

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