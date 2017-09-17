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23:28 17 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Словения впервые в истории выиграла Евробаскет, победив Сербию

Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
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Сборная Словении в финале Евробаскета-2017 победила Сербию – 93:85. Для словенцев это первые золотые медали на континентальных чемпионатах. 

Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник Горан Драгич, набравший 35 очков - лучший показатель на турнире.

В матче за 3-е место сборная Испании обыграла Россию с таким же счетом - 93:85.

Чемпионат Европы

Финал

Словения – Сербия – 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)

Сло: Драгич (35 + 7 подборов), Препелич (21), Рэндольф (11), Дончич (8 + 7 подборов)

Сер: Богдан Богданович (22), Мацван (18), Лючич (9 + 8 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Boleijj protiv

Армеец-1 ------------- Сербия страна отбросная.

00:32

marko_serb

Giant Temo_А почему не считается? Кто наследник Югославии? И по этом принципе, Россия наследник медалей СССР, или нет? Что касается игры, Словения сегодня просто играла лучше, у нас было несколько шансов в последней части, но мы играли плохо в атаке в этих моментах и проиграли. В любом случае, это великолепный резултат.

00:26

rusfed 2.0

Леня-космос 00:01. Я имел в виду не в составе Югославии, но наверное так некорректно говорить

00:06

GiantTemo

Леня-космос ______ А когда это сербы были чемпионами? Вместе с Черногорией в 2001? Это не считается для Сербии.

00:05

Армеец-1

А сербы наши братья!

00:04

Армеец-1

Из всех югославов самые поганые это косовские албанцы!!!

00:03

FINIX

Хороший чемпионат для нас и отличный чемпион для Европы. Недооценил я Драгича, мало смотрю Майами))

00:02

Леня-космос

Словенцы -молодцы, закономерно выиграли. Rusfed - сербы уже были чемпионами европы, посмотри википедию.

00:01

FINIX

shvedero если бы да кабы можешь оставить таким же знатокам баскета как ты, капитан очевидность...

23:59 17 сентября

Рюрик 09

Они должны были это сделать - "голодные", над которыми ничто не довлеет, играли легко и в удовольствие. Красавцы!!!

23:48 17 сентября

aisman

заслуженно! очень рад!

23:46 17 сентября

shvedero

ну что, финикс, до сих пор не очевидно...? Если бы не Дончич с травмой, то Драгич играл более спокойно и думаю 20 очков разница была бы... Вот как надо было со Шведом поступать, трижды бросил и сделал потерю - сел на скамью, резльтут - на лицо. Очень очевидная победа, в четвертьфинале Словении Латвии определялся победитель турнира)

23:46 17 сентября

rusfed 2.0

Забавно, что словенцы уже стали чемпионами Европы, а сербы - еще ни разу не были )

23:41 17 сентября

shpasic

давеча читал комментарий, что Сербия - это вторая баскетбольная нация после США, видимо, оказалась не той свежести.

23:41 17 сентября

rusfed 2.0

Лучшие на этом турнире

23:38 17 сентября

belaruss

жаль, хотелось победы братушек, но что не говори,Словения этого заслужила, не проиграв ни одного матча выбив по пути испанцев

23:36 17 сентября

nio16

югославская школа баскетбола жива

23:33 17 сентября

Carlos_Valderrama

Очень рад победе Словении! Они это заслужили! Молодцы!

23:32 17 сентября