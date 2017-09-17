Словения впервые в истории выиграла Евробаскет, победив Сербию

Сборная Словении в финале Евробаскета-2017 победила Сербию – 93:85. Для словенцев это первые золотые медали на континентальных чемпионатах.

Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник Горан Драгич, набравший 35 очков - лучший показатель на турнире.

В матче за 3-е место сборная Испании обыграла Россию с таким же счетом - 93:85.

Чемпионат Европы

Финал

Словения – Сербия – 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)

Сло: Драгич (35 + 7 подборов), Препелич (21), Рэндольф (11), Дончич (8 + 7 подборов)

Сер: Богдан Богданович (22), Мацван (18), Лючич (9 + 8 подборов).