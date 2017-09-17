Словения впервые в истории выиграла Евробаскет, победив Сербию

Сборная Словении в финале Евробаскета-2017 победила Сербию – 93:85. Для словенцев это первые золотые медали на континентальных чемпионатах.
Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник Горан Драгич, набравший 35 очков - лучший показатель на турнире.
В матче за 3-е место сборная Испании обыграла Россию с таким же счетом - 93:85.
Чемпионат Европы
Финал
Словения – Сербия – 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18)
Сло: Драгич (35 + 7 подборов), Препелич (21), Рэндольф (11), Дончич (8 + 7 подборов)
Сер: Богдан Богданович (22), Мацван (18), Лючич (9 + 8 подборов).
Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Сборная Сербии (Баскетбол)
- Сборная Испании (Баскетбол)
- Сборная Словении (Баскетбол)
Boleijj protiv
Армеец-1 ------------- Сербия страна отбросная.
00:32
marko_serb
Giant Temo_А почему не считается? Кто наследник Югославии? И по этом принципе, Россия наследник медалей СССР, или нет? Что касается игры, Словения сегодня просто играла лучше, у нас было несколько шансов в последней части, но мы играли плохо в атаке в этих моментах и проиграли. В любом случае, это великолепный резултат.
00:26
rusfed 2.0
Леня-космос 00:01. Я имел в виду не в составе Югославии, но наверное так некорректно говорить
00:06
GiantTemo
Леня-космос ______ А когда это сербы были чемпионами? Вместе с Черногорией в 2001? Это не считается для Сербии.
00:05
Армеец-1
А сербы наши братья!
00:04
Армеец-1
Из всех югославов самые поганые это косовские албанцы!!!
00:03
FINIX
Хороший чемпионат для нас и отличный чемпион для Европы. Недооценил я Драгича, мало смотрю Майами))
00:02
Леня-космос
Словенцы -молодцы, закономерно выиграли. Rusfed - сербы уже были чемпионами европы, посмотри википедию.
00:01
FINIX
shvedero если бы да кабы можешь оставить таким же знатокам баскета как ты, капитан очевидность...
23:59 17 сентября
Рюрик 09
Они должны были это сделать - "голодные", над которыми ничто не довлеет, играли легко и в удовольствие. Красавцы!!!
23:48 17 сентября
aisman
заслуженно! очень рад!
23:46 17 сентября
shvedero
ну что, финикс, до сих пор не очевидно...? Если бы не Дончич с травмой, то Драгич играл более спокойно и думаю 20 очков разница была бы... Вот как надо было со Шведом поступать, трижды бросил и сделал потерю - сел на скамью, резльтут - на лицо. Очень очевидная победа, в четвертьфинале Словении Латвии определялся победитель турнира)
23:46 17 сентября
rusfed 2.0
Забавно, что словенцы уже стали чемпионами Европы, а сербы - еще ни разу не были )
23:41 17 сентября
shpasic
давеча читал комментарий, что Сербия - это вторая баскетбольная нация после США, видимо, оказалась не той свежести.
23:41 17 сентября
rusfed 2.0
Лучшие на этом турнире
23:38 17 сентября
belaruss
жаль, хотелось победы братушек, но что не говори,Словения этого заслужила, не проиграв ни одного матча выбив по пути испанцев
23:36 17 сентября
nio16
югославская школа баскетбола жива
23:33 17 сентября
Carlos_Valderrama
Очень рад победе Словении! Они это заслужили! Молодцы!
23:32 17 сентября