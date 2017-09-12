Словения в невероятном матче обыграла Латвию в 1/4 финала Евробаскета

Сборная Словении одолела Латвию (103:97) в 1/4 финала чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал лидер латвийцев Кристапс Порзингис. У словенцев 26 баллов на счету Горана Драгича, а Лука Дончич набрал 27 очков.

Напомним, что Латвия была единственной командой, обыгравшей на групповой стадии Россию. В полуфинале соперником Словении станет сборная Испании.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

Словения – Латвия – 103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31)