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23:27 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Словения в невероятном матче обыграла Латвию в 1/4 финала Евробаскета

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Сборная Словении одолела Латвию (103:97) в 1/4 финала чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал лидер латвийцев Кристапс Порзингис. У словенцев 26 баллов на счету Горана Драгича, а Лука Дончич набрал 27 очков.

Напомним, что Латвия была единственной командой, обыгравшей на групповой стадии Россию. В полуфинале соперником Словении станет сборная Испании.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

Словения – Латвия – 103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 27:31)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

Болел за Латвию. Жаль.

23:31

Don

Рижская шпрота, ты где?))) Твой выход)))

23:31