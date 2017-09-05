Словения разгромила Исландию, Драгич набрал 21 очко

В матче группового турнира Евробаскета сборная Словении крупно обыграла Исландию – 102:75. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий словенцев Горан Драгич, набравший 21 очко. Еще 13 баллов на счету его 18-летнего партнера Луки Дончича.

Словения, одержав четыре победы в четырех матчах, единолично лидирует в группе А. Исландцы, не выиграв ни одного поединка, идут последними.

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Групповой турнир

Группа А

Исландия – Словения – 75:102 (25:23, 18:37, 16:21, 16:21)

И: Херманнссон (18), Берингссон (14), Палссон (14).

С: Драгич (21), Блажич (15), Препелиц (14), Дончич (13 + 7 подборов), Мурич (11 + 6 подборов).