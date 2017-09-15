Словения одержала 14 побед подряд под руководством Кокошкова

Сборная Словении обыграла Испанию (92:72) в полуфинале чемпионата Европы. Эта победа стала для словенцев 14-й подряд под руководством Игора Кокошкова в официальных матчах. Шесть из них пришлись на отбор Евробаскета, остальные – на финальную часть турнира.

Напомним, что Кокошков возглавил Словению в январе 2016 года. До этого 45-летний специалист работал в тренерском штабе "Юты" в НБА.

Словенцы впервые в своей истории пробились в финал Евробаскета. За трофей они сразятся с победителем поединка между сборными России и Сербии.