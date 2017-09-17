Скелин стал главным тренером сборной Хорватии

Новым главным тренером сборной Хорватии назначен 43-летний Ивица Скелин, информирует Eurohoops. На этом посту он сменил Александра Петровича, покинувшего команду после выступления на чемпионате Европы. Напомним, что Хорватия в 1/8 финала проиграла России со счетом 78:101.

– Это большая честь для меня. Я понимаю всю важность этой должности и осознаю обязанности, которые передо мной стоят, – отметил Скелин.

Напомним, что с 2016 года Скелин входил в тренерский штаб сборной Хорватии. Также специалист работает в "Сплите".