Швед входит в топ-10 лучших снайперов чемпионата Европы

Защитник сборной России Алексей Швед после двух матчей на чемпионате Европы занимает седьмое место в списке лучших снайперов турнира, сообщает Твиттер РФБ. Средняя результативность 28-летнего игрока - 22 очка за игру.
Напомним, россияне стартовали на чемпионате Европы с побед над Турцией (76:73) и Сербией (75:72). После двух туров россияне возглавляют группу D.
Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет Бельгия. Матч состоится 4 сентября, начало игры - 17.00 по московскому времени.
После двух дней #EuroBasket2017 @Shved23 на 7 месте в списке лучших снайперов турнира с 22 оч. в среднем за матч! 👌https://t.co/71qIKdMWRy– РФБ (@russiabasket) 3 сентября 2017 г.
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