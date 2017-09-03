Швед входит в топ-10 лучших снайперов чемпионата Европы

Защитник сборной России Алексей Швед после двух матчей на чемпионате Европы занимает седьмое место в списке лучших снайперов турнира, сообщает Твиттер РФБ. Средняя результативность 28-летнего игрока - 22 очка за игру.

Напомним, россияне стартовали на чемпионате Европы с побед над Турцией (76:73) и Сербией (75:72). После двух туров россияне возглавляют группу D.

Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет Бельгия. Матч состоится 4 сентября, начало игры - 17.00 по московскому времени.