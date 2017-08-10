Швед пропустит турнир в Казани из-за травмы

Защитник Алексей Швед из-за травмы не полетел в Казань для участи в товарищеском турнире со сборной России, информирует пресс-служба РФБ. Баскетболист получил повреждение голеностопа. Данный турнир пройдет с 11 по 13 августа

Также перед вылетом в столицу Татарстана тренерский штаб сборной принял решение оказаться от услуг защитника Вячеслава Зайцева и центрового Антона Пушкова.

В составе сборной России 14 игроков. Это Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.