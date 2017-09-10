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22:37 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Швед набрал 14 очков в первой половине матча с Хорватией. Видео

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Защитник сборной России Алексей Швед набрал 14 очков за две четверти в матче 1/8 финала Евробаскета-2017. Также он записал на свой счет семь результативных передач. Таким образом, первый номер россиян поучаствовал в 63 процентах очков, набранных командой. Счет после первой половины – 46:42 в пользу российской команды.

Отметим, что лидер хорватов защитник Боян Богданович записал на свой счет 13 очков.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Рига!!! _________ Хорош каркать.

22:56

Рига!!!

К сожалению эта Шведосборная на большее не способна.:)

22:52

Рига!!!

Хорваты размялись и начнут серьёзнее играть.Всё по плану.

22:50