Швед набрал 14 очков в первой половине матча с Хорватией. Видео

Защитник сборной России Алексей Швед набрал 14 очков за две четверти в матче 1/8 финала Евробаскета-2017. Также он записал на свой счет семь результативных передач. Таким образом, первый номер россиян поучаствовал в 63 процентах очков, набранных командой. Счет после первой половины – 46:42 в пользу российской команды.
Отметим, что лидер хорватов защитник Боян Богданович записал на свой счет 13 очков.
.@Shved23 and @44Bojan are delivering as @russiabasket 🇷🇺 lead @CbfHks 🇭🇷 by 4 at HT! #EuroBasket2017– FIBA (@FIBA) 10 сентября 2017 г.
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Thomas_Boy_
Рига!!! _________ Хорош каркать.
22:56
Рига!!!
К сожалению эта Шведосборная на большее не способна.:)
22:52
Рига!!!
Хорваты размялись и начнут серьёзнее играть.Всё по плану.
22:50