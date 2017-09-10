Швед набрал 14 очков в первой половине матча с Хорватией. Видео

Защитник сборной России Алексей Швед набрал 14 очков за две четверти в матче 1/8 финала Евробаскета-2017. Также он записал на свой счет семь результативных передач. Таким образом, первый номер россиян поучаствовал в 63 процентах очков, набранных командой. Счет после первой половины – 46:42 в пользу российской команды.

Отметим, что лидер хорватов защитник Боян Богданович записал на свой счет 13 очков.

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