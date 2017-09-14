Швед - лидер Евробаскета по количеству набранных очков

Защитник сборной России Алексей Швед, согласно данным InStat, является лидером чемпионата Европы-2017 по количеству набранных очков в матчах группового турнира, 1/8 и 1/4 финала. Всего на его счету 168 очков, в среднем за игру он записывал на свой счет 24,0 балла. На втором месте по этому показателю расположился Деннис Шредер из сборной Германии – всего он набрал 166 очков (23,7 в среднем за матч).
Швед также реализовал больше всех штрафных на турнире – 50. Средняя точность его штрафных бросков составляет 87,7 процента.
Встреча полуфинала Евробаскета между Россией и Сербией пройдет 15 сентября и начнется в 21.30 по московскому времени.
Don Miguel
Еще можно добавить, что Швед только 39-й по общему проценту реализации бросков, 34-й по реализации 2-х очковых и 57-й по реализации трешек. И в проценте реализации штрафных у нас уступает... Фридзону! Это я к тому, что статистика - продажная девка имперализьма, ей верить нужно с осторожностью. Ибо если считать по этим показателям, то он далеко в хвосте. Правда, остальные наши еще хуже. Только место у нас выше, чем у подавляющего большинства тех, кто впереди.
15:51