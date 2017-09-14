Швед - лидер Евробаскета по количеству набранных очков

Защитник сборной России Алексей Швед, согласно данным InStat, является лидером чемпионата Европы-2017 по количеству набранных очков в матчах группового турнира, 1/8 и 1/4 финала. Всего на его счету 168 очков, в среднем за игру он записывал на свой счет 24,0 балла. На втором месте по этому показателю расположился Деннис Шредер из сборной Германии – всего он набрал 166 очков (23,7 в среднем за матч).

Швед также реализовал больше всех штрафных на турнире – 50. Средняя точность его штрафных бросков составляет 87,7 процента.

Встреча полуфинала Евробаскета между Россией и Сербией пройдет 15 сентября и начнется в 21.30 по московскому времени.

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