Россиянка Елизавета Шабанова вошла в символическую пятерку молодежного чемпионата Европы, который проходил в Португалии. Она в среднем за игру набирала 13,9 очка и делала 7 подборов. Самым ценнам игроком турнира стала испанка Мария Араухо. Также в пятерку попали испанка Мария Конде, венгерка Агнеш Штудер и словенка Аннамария Презель.

Напомним, что победителем чемпионата Европы (игроки не старше 20 лет) стала Испания, в финале обыгравшая Словению. Россия стала бронзовым призером, в матче за третье место победив Францию.