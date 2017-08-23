Сергей Тараканов: "В сборной не слишком хорошо используют Мозгова"

Олимпийский чемпион, бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов в интервью "СЭ" отметил, что в команде перед стартом Евробаскета-2017 хорошая атмосфера, но она никогда не была плохой. По его словам, по игре у сборной есть ошибки. В частности, по его мнению, не слишком хорошо используются возможности Тимофея Мозгова.

– Все говорят, что в команде очень хорошая атмосфера.

– Это действительно так. Она и так никогда не была плохой. Но в последние годы все стало еще лучше, в том числе и со стороны федерации. Чувствуется поддержка, все скандалы закончились. Но иногда присутствует некий элемент вальяжности. Игроки приезжают в почти семейную атмосферу, а вот желания кровь из носу побеждать я не всегда наблюдаю. Получилось – здорово, не получилось – что ж, но мы же собрались. Вот этим моментом, мне кажется, нужно озаботиться руководству команды. Баскетболисты приезжают играть за страну и за свое имя. У нас собраны действительно лучшие, и лично мне стыдно и неприятно, когда они проигрывают. Особенно каким-то полякам.

– Чего пока команде не хватает по игре?

– Нет доминирования под кольцом. Целенаправленной игры на Мозгова, его не слишком хорошо используют. Он не выделяется так, как мог бы по своим данным – росту, скорости, опыту. Не является тем Мозговым, которым должен быть. Поэтому потом у нас идет провал, центрового исполняют Антонов, Воронцевич. Это идет вразрез с тенденциями европейского баскетбола. У нас, по сути, рисунок игры только один – если пойдут трехочковые и очень жесткая защита. Для этого мы должны быть очень хорошо физически готовы. Едва ли не единственный для нас способ добиться успеха – прессинговать как минимум на своей половине площадки и очень жестко обороняться. (Антон БАБОШИН)

Полное интервью Сергея Тараканова