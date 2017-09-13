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21:24 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сергей Тараканов: "Сборной России повезло, что грекам не хватило сил в концовке матча"

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Олимпийский чемпион Сеула-88 Сергей Тараканов после матча ГрецияРоссия (69:74) в четвертьфинале Евробаскета-2017 отметил, что это была не лучшая игра в исполнении россиянин. Тараканов высказал мнение, что в полуфинале сборной России было бы лучше встретиться с Италией.

 
Сегодня. Стамбул. Греция - Россия - 69:74. В атаке Алексей ШВЕД.Сказка продолжается. Россия - в полуфинале!

– Совершенно точно это не лучший матч в исполнении сборной России, – цитирует ТАСС Тараканова. – Защитные порядки греков оказались гораздо более труднопроходимыми, чем у хорватов. Нам повезло, что тренер соперника ставил одну пятерку, которая и заканчивала матч. В этом их большой просчет, они просто устали, в последний момент у них опустились руки. Во второй половине матча мы больше заслуживали победы за счет своего желания.

Мне кажется, что более хорошим для нас соперником в полуфинале стала бы команда Италии, потому что это более предсказуемая команда. Хотя нам трудно играть против бросающих команд, а итальянцы делают ставку на трехочковые броски. Это очень ровный чемпионат относительно уровня команд и их потенциалу. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к игре лидеры обеих сборных.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4560130

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КОММЕНТАРИИ (3)
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trops57

Побеждает сильнейший, а везёт лошадь. С Победой!

21:56

ladafan

греков не хватило на 1.5 четверти если быть точнее)

21:49

Барсук1979

заставили понервничать ребята! молодцы что руки не опустили когда не шла игра. поздравляю!!!

21:36