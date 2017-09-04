Сергей Тараканов: "Не могу сказать, что игра сборной России на Евробаскете идеальная"

Олимпийский чемпион Сеула-88 Сергей Тараканов отметил, что у сборной России на Евробаскете есть проблемы в защите. По его словам, игра команды далека от идеальной, несмотря на досрочный выход в плей-офф. Сегодня россияне обыграли бельгийцев (76:67), одержав третью победу подряд.

- После лотерейной и совсем не хорошей игры с турками, которая закончилась "рулеточным" броском Шведа, как-то успокоились и стали играть получше, - приводит "Р-Спорт" слова Тараканова. - Не могу сказать, что игра идеальная, есть проблемы в защите, когда "теряют" игроков и позволяют совершать броски. Все говорили про хорошую атмосферу в сборной, она такая и есть.

В целом уровень чемпионата подравнялся, много команд, которые могут обыгрывать друг друга. Радует, что россияне победили бельгийцев. У меня были опасения за выход из группы. Я настраивался, что решающими будут матчи с бельгийцами и латвийцами.

До последней минуты сохраняли шансы бельгийцы, но они все время выступали в роли догоняющих – это позитивный момент. Сборная практически всю игру вела в счете. Остается проблемой позиция центра, потому что Базаревич вынужден играть маленьким составом