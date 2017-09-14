Сергей Панов: "Выступление России на Евробаскете говорит о высоком уровне Базаревича"

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира Сергей Панов выразил мнение, что выступление сборной России на Евробаскете говорит о высоком уровне главного тренера национальной команды Сергея Базаревича. По его словам, специалист сумел обледенить команду.

В пятницу россияне сыграют в полуфинале чемпионата Европы против сербов, которых на групповом этапе победили со счетом 75:72.

– Очень рад за своего товарища Сергея Базаревича, с которым играл в ЦСКА и сборной страны. Никто не сомневался, что у нас есть игроки высокого уровня: Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Андрей Воронцевич, Дмитрий Хвостов, – приводит "Р-Спорт" слова Панова. – Но Базаревич смог собрать именно хорошую команду, объединить их одной идеей. Выступление сборной на Евробаскете говорит о высоком уровне Базаревича, желаю ему удачи не только на этом турнире, но и после него не потеряться.

Не знаю, почему была такая эйфория вокруг побед сборной России, что в группе, что в плей-офф. У нас команда высокого уровня, мы всегда были на высоких местах на Евробаскете, а последние два турнира были неудачные, потому что в РФБ был бардак, и как следствие – в подготовке сборной. Сейчас же все смогли объединиться, так что результат никакой не неожиданный.

Победа в группе над сербами ничего не значит. К тому же, на турнире в Гамбурге перед Евробаскетом мы проиграли им (75:85), так что счет равный, будем считать. В полуфинале все заново нужно доказывать, но мы подходим к нему в хорошей форме, набираем обороты по ходу турнира и играем действительно в командный баскетбол.