Сергей Панов: "В некоторых моментах сборная России посыпалась"

Серебряный призер чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, финалист чемпионата Европы-1993 Сергей Панов в интервью "СЭ" отметил, что сборная России слишком поспешно действовала в полуфинале Евробаскета-2017 с Сербией (79:87). По его словам, это было связано с эмоциями.

– Вчерашний матч говорит за себя результатом, – подчеркнул Панов. – Наша команда боролась, как могла. Но, как мне кажется, российское преимущество в командой игре, которое мы видели в предыдущих матчах плей-офф, в полуфинале немного растворилось. Сборная стала форсировать атакующие действия и далеко не всегда доводила мяч в нападении до лучшего варианта. Плюс не справлялись в защите, а в некоторые моменты и вовсе сыпалась. То ли сказывалась усталость, то ли была еще какая-то причина, но легких мячей пропустили очень много. В концовке героическими индивидуальными усилиями пытались вытащить игру, но этого для выхода в финал оказалось недостаточно.

– Связываете ли вы поспешность в атаках с тем, что России весь матч приходилось догонять?

– Желание и эмоции, наверное, в какой-то мере захлестывали. Все-таки, полуфинал – это совершенно другой уровень. И в вариантах разнообразия в атаке сербы нас вчера превзошли. (Владимир ИВАНОВ)

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