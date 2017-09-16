Сергей Панов: "Третье место почетнее второго"

Серебряный призер чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, финалист чемпионата Европы-1993 Сергей Панов в интервью "СЭ" отметил, что ждет интересного противостояния России с Испанией в матче за третье место Евробаскета-2017. В полуфинале россияне проиграли Сербии – 79:87.

– Чего ждете от матча с Испанией за третье место?

– Как сказал Базаревич, медаль нам нужна. Все-таки, призовых мест у России не было давно. И мое мнение еще с игроцких времен такое: третье место почетнее второго.

– Потому что заканчиваешь турнир на победной ноте?

– Да.

– Испанцы на этом турнире производят впечатление? По именам они заметно выделяются, но словенцам проиграли без вариантов.

– У них в команде действительно очень громкие имена и это, конечно, влияет на соперника. Будто удав смотрит на кролика. Испанцы сейчас, конечно, не те, что были пару лет назад, но звездная пыль у них еще приличная. Игра с ними будет очень интересной. (Владимир ИВАНОВ)

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