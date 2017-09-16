Сергей Панов: "Швед не может быть половиной команды"

Серебряный призер чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, финалист чемпионата Европы-1993 Сергей Панов в интервью "СЭ" отметил, что Алексей Швед много на себя брал в полуфинале Евробаскета-2017 между сборными России и Сербии (79:87). По его словам, не стоит переоценивать роль лидера в команде.

– Как вам игра Алексея Шведа в полуфинале?

– Швед как Швед. Много берет на себя, когда попадает, когда мажет. Если в прежних матчах команда больше ему помогала и можно было доверять партнерам, то вчера такой возможности не было. Остальные проявляли мало активности в атаке, и Алексею приходилось брать на себя еще больше, чем раньше.

– Это было единственным вариантом?

– Варианты всегда есть. Но тренерский штаб решает, какие делать акценты и откуда наносить удары. Это решение не обсуждается.

– Станислав Еремин сказал, что Швед – это как минимум полкоманды. Согласны?

– Один игрок не может быть половиной команды. Он ее часть, один из 12 игроков. Это необходимо принять. Как бы он не старался хорошо играть на рояле, нужно помнить, что носить его кому-то все равно надо. В защите Швед точно не полкоманды. Один против троих он ничего не сделает. Роль лидера в командных видах спорта очень важна, но и переоценивать ее нельзя. (Владимир ИВАНОВ)

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