Сергей Моня: "Сборная России на Евробаскете выступила достойно"

Капитан "Химок" Сергей Моня считает, что сборная России успешно выступила на чемпионате Европы. Россияне заняли четвертое место на турнире.

– Пропустил только две игры, остальные смотрел, – цитируют "Известия" Моню. – С некоторыми ребятами был постоянно на связи, пытался их поддержать. Считаю, что сборная выступила хорошо, показала достойный баскетбол. До медалей не хватило совсем чуть-чуть. Было приятно смотреть за действиями ребят, их самоотдачей. Поэтому от турнира у меня остались только самые положительные впечатления.

– Чего не хватило команде в двух решающих матчах турнира?

– Словения заслуженно стала чемпионом, не проиграв ни одного матча. В каждой игре их лидеры – Лука Дончич, Горан Драгич и Энтони Рэндольф – продемонстрировали баскетбол высочайшего уровня. Сербия и Испания по объективным причинам посильнее нас. Был момент, когда мы могли переломить ход этих игр в четвертой четверти, но не сложилось. Повторюсь, попадание в четверку – отличный результат для сборной России. Мало кто ожидал, что ребята дойдут до полуфинала, учитывая два неудачных Евробаскета подряд (2013, 2015).