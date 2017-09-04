Сергей Кущенко: "Для сборной России четвертьфинал станет своеобразным рубежом"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что сборная России практически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы. В двух стартовых матчах турнира команда Сергея Базаревича одержала победы над Турцией (76:73) и Сербией (75:72).

- Я пока с оптимизмом смотрю на перспективы нашей сборной, - цитирует "Р-Спорт" Кущенко. - Думаю, из группы мы практически вышли, а дальше... Для нашей сборной уже много лет самый главный матч – четвертьфинал. Это своеобразный рубеж. Если там будет показана зрелая и умная игра и не важно, какой соперник будет, тогда сборная России может иметь реальные шансы что-то выиграть.

Олимпиада, чемпионаты Европы и мира – это очень специфические турниры, они очень длинные. В команде должны играть все 12 человек, должна быть тренерская мысль, а работа докторов и массажистов просто выходит на совсем другой уровень – надо успевать восстанавливать людей к играм. От этого сейчас очень многое зависит, как и от обстановки в команде.

После того как состав сборной был объявлен, все предполагали, что он боевой. Так и есть на самом деле! При этом отмечу, что почти все игроки выступают в Единой лиге ВТБ, кроме Тимофея (Мозгова. - Прим. "СЭ"). Но Тимофей сейчас в нашем российском клубе "Бруклин Нетс".

Вопрос был только в химии, философии, которую предложит Базаревич. И, на мой взгляд, они (игроки. - Прим. "СЭ") в первом матче прекрасно справились, пусть и с невыразительной игрой, но на опыте в концовке очень правильно сыграли. А игра с сербами показала, что мы еще и дисциплинированная команда и потенциал у нас еще не до конца исчерпан.

Напомним, сегодня, 4 сентября, сборная России сыграет с Бельгией. Начало игры - в 17.00 по московскому времени.