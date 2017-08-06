Сергей Карасев: "На Евробаскете не сыграю"

Игрок сборной России и "Зенита" Сергей Карасев рассчитывает восстановиться после операции через месяц. Он отметил, что не собирается занимать чье-то место в составе национальной команды на Евробаскете.

– Как прошла операция?

– Операция прошла хорошо, самочувствие тоже улучшается. Расстроился, что так получилось в межсезонье и я не смог помочь сборной. Надеюсь, через месяц буду готов и в августе присоединюсь к "Зениту".

– На Евробаскет поедете?

– У меня не получается. Уже точно не присоединюсь к сборной. Даже если успею восстановиться, мне не хватит времени, чтобы обжиться в команде. Ребята на сборах тратят свое время и здоровье, они тоже хотят играть на Евробаскете. Будет просто некрасиво, если я приеду за два дня до начала чемпионата и займу чье-то место (Сергей ЯРЕМЕНКО)