Сергей Елевич: "Убежден, что сборная России будет в четверке Евробаскета"

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич после победы россиян в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (101:87) отметил, что в четвертьфинале ожидает совсем другая игра. Следующим соперником российской команды будет Греция.

– Греция больше играет от обороны, - отметил Елевич. - Нам надо твердо понимать, как бороться с заслонами под 45 градусов. У нашей сборной очень сильный скаутинг, поэтому все эти моменты будут учтены при подготовке, и найдутся ресурсы для усиления. В четвертьфинале нас ожидает совсем другая игра. Против Принтезиса, Слукаса и Бурусиса надо искать варианты нашего преимущества.

– После уверенной победы в 1/8 финала какими видите перспективы команды Базаревича?

– Я глубоко убежден, что мы будем в четверке. У нас очень неплохой состав, парни выполняют указания тренера. Пока все с этим в порядке. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Елевича