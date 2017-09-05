Сергей Быков: "В отличие от Порзингиса Мозгов работает на команду"

Тренер сборной России Сергей Быков в преддверии матча против Латвии отметил, что у соперника сильный состав, в котором есть и представители НБА. По его словам, наставник Айнарс Багатскис смог найти хорошее сочетание между исполнителями.

– У Латвии очень сильный состав, где играют сразу несколько представителей НБА, - цитируют "Известия" Быкова. - Они априори одни из фаворитов нашей группы. Главный тренер Айнарс Багатскис нашел хорошее сочетание между исполнителями, которые навязывают борьбу, и созидателями с отличными снайперскими качествами. Уверен, что будет очень тяжелый, но одновременно зрелищный матч.

– Некоторые эксперты считают, что многое будет зависеть от дуэли центровых – Кристапса Порзингиса и Тимофея Мозгова?

– У Кристапса есть свои плюсы, у Тимофея – свои. Порзингис может нагло и уверенно бросать с любой дистанции, а Тимофей имеет преимущество под кольцом. В отличие от Порзингиса Мозгов вне зависимости от своей личной статистики продолжает работать на команду и приносить ей пользу. Помимо противостояния Мозгова и Порзингиса, в этом матче будет много других микродуэлей, от исхода которых и будет зависеть финальный результат. Тем и интересен баскетбол.

Напомним, встреча между сборными России и Латвии пройдет сегодня, 5 сентября. Начало - в 14.15 по московскому времени.