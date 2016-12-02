Сергей Быков: "Рад, что России досталась сильная группа на Евробаскете-2017"

Чемпион Европы-2007 Сергей Быков в интервью "Известиям" подчеркнул, что доволен итогами жеребьевки Евробаскета-2017. C 31 августа по 17 сентября будущего года состоится юбилейный, 40-й чемпионат Европы по баскетболу. Соперниками сборной России по групповому турниру будут команды Сербии, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании. Четыре лучших команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Матчи нашей группы D пройдут в Стамбуле, как и весь последующий плей-офф. Матчи в других группах состоятся в Израиле, Румынии и Финляндии.

– Я рад, что нам досталась сильная группа, – сказал Быков. – По предыдущим 5–6 чемпионатам Европы заметил такую тенденцию: если нам сразу же попадаются претенденты на титул, то все складывается для сборной России наилучшим образом. На Евробаскете-2007 мы играли с Грецией, Сербией и Израилем. В 2011-м опять же с греками и словенцами. В этом раз нас ждут очень интересные встречи со сборными Сербии и Турции. В этих матчах можно будет реально оценить уровень сборной России. Также не стоит забывать, что все команды континента научились играть в качественный баскетбол. Легкой прогулки не будет даже с, казалось бы, аутсайдерами группы – Бельгией и Великобританией. Желаю ребятам преодолеть групповой этап и забраться как можно дальше в плей-офф турнира.