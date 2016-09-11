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Сергей Быков не примет участия в Евробаскете-2017

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Сборная России Сергея БЫКОВА - на чемпионате Европы.Россия едет на Евробаскет-2017

33-летний защитник сборной России Сергей Быков не сыграет на чемпионате Европы 2017 года.

- Говорить о завершении карьеры в сборной России рано, но не сыграю на Евро в 2017 году, - приводит ТАСС слова Быкова. - О том, буду ли я продолжать выступать за сборную, буду думать потом. Пока речь идет лишь о Евробаскете.

В субботу мужская сборная России в гостях победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 78:67 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года и гарантировала себе участие в турнире.

Сборная России является победителем чемпионата Европы - 2007, серебряным и дважды бронзовым призером турнира. Быков стал чемпионом Европы (2007) в составе сборной России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612639

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