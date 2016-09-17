Сергей Быков: "Краснодарская публика заслужила увидеть игру сборной России"

Капитан сборной России Сергей Быков не уверен, что предстоящий матч отборочного турнира Евробаскета-2017 со Швецией станет последним для него. Поединок, который не скажется на перспективах россиян и шведов, пройдет в Краснодаре.

– Рад видеть здесь людей, с которыми у меня сложились дружеские отношения. В том числе, среди болельщиков, – цитирует официальный сайт РФБ Быкова. – Я знаю, как они умеют поддерживать любимую команду. Но Пермь показала мастер-класс. Теперь ответ за ними. Краснодарская публика заслужила домашнюю встречу. Моя последняя игра за сборную? Проведем завтрашний матч, а потом посмотрим.