Сергей Быков: "Хвостов - это мечта любого тренера"

Тренер сборной России Сергей Быков в преддверии матча против Латвии отметил роль Дмитрия Хвостова, назвав того лидером команды. По его словам, прибавляет Михаил Кулагин, который способен в ближайшее время порадовать болельщиков.

– Тот объем работы, который проделывает Дима Хвостов, – это мечта любого тренера. Поэтому он наш лидер, который ведет команду за собой. На нем держится очень многое. Начиная от ритма игры и заканчивая защитой. А потери, если вы на них намекаете, - это часть игры. Миша Кулагин прибавляет на глазах. Он нас всех еще порадует.

– Что скажете об игре Тимофея Мозгова и Алексея Шведа?

– Я всегда был командным игроком, поэтому и всю нашу игру я рассматриваю сквозь призму командных взаимодействий. Леша и Тимофей, несомненно, наши лидеры, на которых держится многое, но я вижу и тот объем работы, который делают другие ребята. Поэтому я не имею права выделять кого-то одного. Выигрывает вся команда. Это не красивые слова, это факт.