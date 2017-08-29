Сергей Базаревич: "Задача на Евробаскет? Главное – выйти из группы"

Главный тренер сборной России​ Сергей Базаревич за несколько дней до старта чемпионата Европы сказал, что хорошо знаком с Турцией, которая будет первым соперником его команды, встреча пройдет 1 сентября. Кроме того сборная России в группе D в Стамбуле сыграет с командами Великобритании, Сербии, Латвии и Бельгии.

– Не был счастлив тем, что нам из всех хозяев Евробаскета достались, наверное, самые сильные, – сказал Базаревич. – И с самой горячей поддержкой. Не понаслышке знаком с Турцией – и играл там, и тренировал. Знаю, насколько турецкие баскетболисты лучше играют дома. В родных стенах они занимали и второе место на чемпионате мира, и третье на Европе. Плюс там очень богатая федерация, которая пытается получить все турниры, какие можно. Например, следующий чемпионат мира. Но как есть, так есть. Будем играть.

– Как формулируете для себя задачу на турнир? Понятно, что сначала нужно выйти из группы...

– Вот так и формулирую. Выйти с четвертого места, например, будет не очень хорошо, но главное – выйти. В любой отдельной игре на таком уровне все может быть, и мы сами способны на все. (Антон БАБОШИН) ​