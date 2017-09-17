Сергей Базаревич: "Всех своих демонов мы не победили"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Испании (85:93) в матче за третье место Евробаскета сказал, что этот турнир дался ему очень тяжело. Также специалист не стал комментировать конфликт Алексея Шведа и Андрея Воронцевича.

– Мы – семья, а в семье случается всякое, - сказал Базаревич. - Думаю, эта ситуация дала нам толчок. Что именно там произошло, не буду комментировать.

Без Алексея мы бы не зашли так далеко. Могу сказать, что мы на протяжении всей подготовки боролись с собственными демонами, и это было очень сложно. Считаю, мы стали лучше, иначе бы так далеко не продвинулись. Победили ли мы их? Нет. Чтобы победить всех, может и жизни не хватить. (Антон БАБОШИН)