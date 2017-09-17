Сергей Базаревич: "Всех своих демонов мы не победили"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Испании (85:93) в матче за третье место Евробаскета сказал, что этот турнир дался ему очень тяжело. Также специалист не стал комментировать конфликт Алексея Шведа и Андрея Воронцевича.
– Мы – семья, а в семье случается всякое, - сказал Базаревич. - Думаю, эта ситуация дала нам толчок. Что именно там произошло, не буду комментировать.
Без Алексея мы бы не зашли так далеко. Могу сказать, что мы на протяжении всей подготовки боролись с собственными демонами, и это было очень сложно. Считаю, мы стали лучше, иначе бы так далеко не продвинулись. Победили ли мы их? Нет. Чтобы победить всех, может и жизни не хватить. (Антон БАБОШИН)
Опрос
- Сборная России (Баскетбол)
- Андрей Воронцевич
- Сергей Базаревич
- Алексей Швед
- Сборная Испании (Баскетбол)
Andrey6201
Базар как игроком мутным был, так и теперь интриги плетёт :( А на деле: слабенький он как тренер, да и штаба не имеет
21:39