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22:35 14 сентября | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сергей Базаревич: "Возможно, в группе сербы нас недооценили"

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич накануне полуфинала Евробаскета против Сербии подчеркнул, что не рассчитывает на недооценку со стороны соперника. Также он пожелал удачи лидеру сербов Богдану Богдановичу в НБА.

 
Среда. Стамбул. Греция - Россия - 69:74. Сергей БАЗАРЕВИЧ.Сергей Базаревич: "В полуфинале нас не нужно дополнительно мотивировать"

– С Сербией мы будем играть уже в третий раз за месяц. Чем эта игра отличается от предыдущих?

– Тем, что это полуфинал чемпионата Европы. Ставки высоки. В группе, возможно, они нас недооценили после победы в товарищеском матче в Германии. Тут уже надеяться на это не приходится. Выросли ли они? Любая команда, которая дошла до этого этапа турнира, имеет уверенность в собственных силах. Каждый выигрыш прибавляет этой уверенности, особенно в плей-офф, где за раунд отсеивается по четыре, а то и по восемь команд. Они уверены в том, что они делают. Богданович – супер-игрок. Надеюсь, что у него получится в НБА. На нем очень многое лежит, как и у нас на Алексее Шведе.

– На что Сербия сделает ставку?

– Они хорошо обороняются, у них большие защитники. Это создает всем определенные трудности. Сербы за счет размеров могут меньше усилий прикладывать. Когда ты маленький, тебе нужно посильнее мельтешить. Нам тоже было нелегко, но в группе мы вышли из этой ситуации. Надеюсь, выйдем и второй раз. (Антон БАБОШИН)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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juventus1978

i albancy toze :D

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