Сергей Базаревич: "Возможно, в группе греки нас недооценили"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич накануне полуфинала Евробаскета против Сербии подчеркнул, что не рассчитывает на недооценку со стороны соперника. Также он пожелал удачи лидеру сербов Богдану Богдановичу в НБА.

– С Сербией мы будем играть уже в третий раз за месяц. Чем эта игра отличается от предыдущих?

– Тем, что это полуфинал чемпионата Европы. Ставки высоки. В группе, возможно, они нас недооценили после победы в товарищеском матче в Германии. Тут уже надеяться на это не приходится. Выросли ли они? Любая команда, которая дошла до этого этапа турнира, имеет уверенность в собственных силах. Каждый выигрыш прибавляет этой уверенности, особенно в плей-офф, где за раунд отсеивается по четыре, а то и по восемь команд. Они уверены в том, что они делают. Богданович – супер-игрок. Надеюсь, что у него получится в НБА. На нем очень многое лежит, как и у нас на Алексее Шведе.

– На что Сербия сделает ставку?

– Они хорошо обороняются, у них большие защитники. Это создает всем определенные трудности. Сербы за счет размеров могут меньше усилий прикладывать. Когда ты маленький, тебе нужно посильнее мельтешить. Нам тоже было нелегко, но в группе мы вышли из этой ситуации. Надеюсь, выйдем и второй раз. (Антон БАБОШИН)