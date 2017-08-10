Сергей Базаревич: "Вопрос об участии Зайцева и Пушкова в Евробаскете пока не решен"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что вопрос об участии защитника Вячеслава Зайцева и центрового Антона Пушкова в чемпионате Европы пока не решен.

В четверг сборная России прилетела в Казань, где в рамках подготовки к сентябрьскому чемпионату Европы проведет три контрольных матча. Из-за травмы голеностопа в Москве остался Алексей Швед, который не сыграет в Казани.

- По участию (в чемпионате Европы) Зайцева и Пушкова мы пока не приняли решение, - цитирует Р-Спорт Базаревича. - Мы посмотрим, как будут развиваться события на турнире в Казани. И примем решение по составу уже по возвращении (в Москву). Оба игрока здоровы, у них все в порядке.

В состав сборной России на матчи в Казани вошли Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.