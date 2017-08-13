Сергей Базаревич: "Во второй половине матча с Исландией мы увлеклись экспериментами"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Исландией (82:69) в товарищеском матче отметил, что во второй половине встречи команда увлеклась экспериментами. Он также добавил, что ждет от разыгрывающего Михаила Кулагина большего в плане розыгрыша мяча и понимания, куда направить атаку.

– Да, исландцы постоянно возвращались в игру. Когда в первой половине был правильный настрой, все было хорошо, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. – Во второй мы немного увлеклись экспериментами. Но в целом надо сказать, что мы контролировали игру три четверти, кроме третьей. В ней у нас случился "затык", а исландцы попали пять трехочковых. Из-за нападения потеряли концентрацию в защите, потому что попытались многое проверить. Это нужно тренировать в боевых условиях.

Что касается Хвостова и Зубкова, то у них масса мелких повреждений, решили их поберечь. Претензии к Михаилу Кулагину? Я доволен его смелостью, и действительно он индивидуально решал многие вопросы. Но мне бы хотелось от него большего в плане розыгрыша мяча и понимания, куда направить атаку. У него, видимо, не так много ответственности в клубе. Мы пытаемся компенсировать это здесь. Опять же, происходит такое обучение в боевых условиях.