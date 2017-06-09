Сергей Базаревич: "В первом сборе национальной команды примут участие 16 игроков"

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич сообщил, что на первый сбор национальной команды в рамках подготовки к чемпионату Европы будут вызваны 16 игроков. На основной сбор на данный момент вызвано 11 баскетболистов, остальные будут отобраны по итогам "Открытого лагеря РФБ", который пройдет 8 - 15 июня. Основной сбор начнется 23 июля.

- Конечно, новые лица в национальной команде будут. Мы вызвали 11 человек, а на первом сборе будет 16, - цитирует ТАСС Базаревича. - Будут люди, которые играют и в финальной серии Единой лиги ВТБ. Плюс начался "Открытый лагерь РФБ", откуда мы возьмем баскетболистов, которые себя проявят.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Турции, Финляндии, Израиле и Румынии.