Сергей Базаревич: "У сборной России нет запаса прочности на ближайшие четыре года"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что в ближайшие годы у национальной команды не должно быть провалов. Однако специалист отметил, что в стране слишком мало профессиональных команд, из-за чего не хватает игроков.

– Запас прочности? На четыре года его нет, но и нет большого провала, – сказал в эфире телеканала "Россия 24" Базаревич. – Но вот что будет после? У нас всего 9 команд играет в Лиге ВТБ, и это грустно. В такой стране такого быть не должно. Нужно больше команд, чтобы больше игроков могли играть на высоком уровне.

То, что молодежные команды неудачно играли в последние годы... Поколения либо складываются, либо нет. Но если в команде есть хотя бы один игрок, способный вырасти в звезду – это хорошо. Но пока это не очень просматривается.