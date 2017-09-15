Сергей Базаревич: "У России не получается все? А хочется"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Сербии (79:87) в четвертьфинальном матче чемпионата Европы заявил о том, что команда сделала все, что было в ее силах. По словам специалиста, на данный момент тяжело анализировать игру против сербов.

– Не думаю, что у нас не получилось. Мы сделали все, что могли, – сказал Базаревич в послематчевом флеш-интервью. – Игроки, команда, обслуживающий персонал, все, кто болел, могут гордиться тем, что мы бились и вернулись в игру. Что-то получилось, что-то нет. Пытались обезопасить себя от игры больших, но баскетболисты Сербии, вышедшие со скамейки, забили "трехи", когда у нас был шанс.

Воронцевич сказал, что мы можем не все? А хочется. Сейчас тяжело анализировать. Разочарование есть, мы были близко. Имели шанс, несмотря на неудачную превую четверть, когда не забивали все. Были в одном броске, чтобы переломить ход матча и вйти вперед, но не попали. Не хотелось бы рассуждать. Мы гордимся ребятами, которые бились. Испанцы? Посмотрим послезавтра, чего от них ждать.

Напомним, что в матче за третье место Евробаскета сборная России сыграет против Испании.