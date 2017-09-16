Сергей Базаревич: "У нас получалось, когда играли терпеливо"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Сербии в полуфинале Евробаскета (79:87) сказал, что ключевым стало преимущество соперника в габаритах и объяснил, за счет чего команда стала лучше играть после большого перерыва.

- Мы как команда и все, кто нас искренне поддерживает, можем гордиться этими игроками, - отметил Базаревич. - В тяжелой ситуации мы не опускали руки, бились. Вернулись в игру и были в одном попадании от того, чтобы перехватить лидерство. Возможно, для сербов это было бы психологическим ударом. К сожалению, мы промазали. А у них игроки, от которых мы пытались обезопасить себя внутри, попали броски, ставшие критическими. Думаю, все были сконцентрированы, просто Сербия - отличный соперник, превосходящий нас в габаритах. Пытаясь это компенсировать, порой делаешь ошибки.

- Почему после перерыва команда заиграла лучше?

- Понятно, что когда уступаешь 14 очков уже немножко горит где-то в одном месте, и надо активизироваться. И игроки хотели вернуться в игру, это было видно во всех-тайм-аутах. И мы вернулись. Когда команда играла терпеливо, у нас получалось. У нас было 5 результативных передач за первую половину и 9 - за третью четверть. Мы начали играть в то, что можем. Попали бы еще пару "трешечек", было бы полегче. (Антон БАБОШИН)