Сергей Базаревич: "Третью четверть провалили. Надеюсь, такое больше не повторится"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от команды Латвии (69:84) в матче группового турнира Евробаскета отметил, что команда провалил третью четверть. По словам наставника, подопечные не понимали, что нужно делать в атаке.

- Игра продемонстрировала наши достоинства и недостатки, - цитирует Базаревича пресс-служба ФИБА. – Первая половина встречи получилась хорошей. Мы знали, что делать. Сейчас трудно говорить об этом, но во второй половине соперник начал так, что просто выбил нас из нашего ритма. Честно говоря, в третьей четверти мы просто провалились. Мы как будто перестали понимать, как хотим атаковать. Надеюсь, такого больше не повторится.