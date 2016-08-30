Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью пресс-службе РФБ высказал предположение, что потеря форвард Мирзы Телетовича может положительно сказаться на игре Боснии и Герцеговины в обороне. Завтра в Перми россияне проведут первый матч отборочного турнира Евробаскета-2017

– Телетович отлично попадал в тех играх, которые мы смотрели, но плохо защищался, – отметил Базаревич. – А вот те игроки, которые его поменяют, возможно, с большим рвением отнесутся к своим обязанностям в обороне. И они в таком случае могут выглядеть получше. У боснийцев сильная передняя линия, особенно в плане атаки. К счастью для их соперников, Киканович и Нуркич не могут играть вместе. И этот факт в некотором роде ослабляет их потенциал.