Сергей Базаревич: "Стараемся выигрывать в любом составе"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич признал, что в матче против Израиля на Кубке Кондрашина и Белова его команда не смогла навязать сопернику борьбу под кольцом. По словам наставника национальной команды, центровой Тимофей Мозгов сыграл не очень удачно.

– Сегодня забили только 3 трехочковых из 22-х. Чем это объясняется?

– В первой половине мне не нравилось, как мы двигали мяч. Частично позиции были нехорошие, частично мы просто не попадали. Плюс не оказали давления внутри, когда не пошли трехочковые. Мы просили игроков больше проходить, но Тимофей (Мозгов – Прим. "СЭ") не очень удачно сыграл. Получилось, что у нас нет ни давления, ни проходов. Все свелось к броскам с периметра, а с периметра мы не попадали.

– В первой игре вы отрабатывали разные сочетания. Во втором матче Кубка Кондрашина и Белова это продолжилось или играли на победу?

– Конечно, нам хотелось победить. Использовали не 14, а 11 игроков. Стараемся выиграть в любом составе, но игроков тоже проверить нужно. Многозадачность иногда сбивает. Постараемся проанализировать, как лучше действовать в следующих играх в отношении ротации. (Сергей ЯРЕМЕНКО)