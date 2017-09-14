Сергей Базаревич: "Спасибо Кириленко за то, что он никак не вмешивается в тренировочный процесс"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что благодарен президенту РФБ Андрею Кириленко за подсказки игрокам по ходу матчей Евробаскета-2017 и за то, что он не вмешивается в тренировочный процесс команды. Он также добавил, что Кириленко проделал большую работу по восстановлению репутации организации.

– У Андрея огромный опыт и авторитет, его подсказки игрокам по ходу матчей ценны. Спасибо ему за это, и за то, что он никак не вмешивается в тренировочный процесс, – приводит ТАСС слова Базаревича. – Здесь каждый выполняет свои обязанности.

Кириленко проделал огромную работу по восстановлению репутации РФБ. С его приходом на пост главы организации закончились скандалы и многие негативные моменты.

Напомним, сборная России на Евробаскете дошла до полуфинала, где сыграет с командой Сербии. Матч пройдет 15 сентября и начнется в 21.30 по московскому времени.

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