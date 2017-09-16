Сергей Базаревич: "Шесть лет без медалей - словно вечность"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Сербии в полуфинале Евробаскета рассказал, откуда команда будет брать мотивацию на матч за бронзовые медали против Испании.

- У каждого, кто проигрывает полуфинал, разочарование велико, - отметил Базаревич. - Помню, как сам будто со стороны смотрел за матчем за третье место на Олимпиаде в 1992-м. Но с другой стороны, у нас медалей-то не было давным-давно - шесть лет, а кажется, что вечность. Поэтому говорить, что нас это не будет интересовать, как-то странно.

- Как обыграть Испанию со всеми ее звездами?

- Да, они помогли Словении выйти в финал, играя очень плохо. Наверное, трудно ожидать, что Испания будет так же вальяжно действовать после проигрыша. Посмотрим. (Антон БАБОШИН)

Россия проиграла Сербии. Как это было