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03:58 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сергей Базаревич: "Шесть лет без медалей - словно вечность"


Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Сербии в полуфинале Евробаскета рассказал, откуда команда будет брать мотивацию на матч за бронзовые медали против Испании.

- У каждого, кто проигрывает полуфинал, разочарование велико, - отметил Базаревич. - Помню, как сам будто со стороны смотрел за матчем за третье место на Олимпиаде в 1992-м. Но с другой стороны, у нас медалей-то не было давным-давно - шесть лет, а кажется, что вечность. Поэтому говорить, что нас это не будет интересовать, как-то странно.

- Как обыграть Испанию со всеми ее звездами?

- Да, они помогли Словении выйти в финал, играя очень плохо. Наверное, трудно ожидать, что Испания будет так же вальяжно действовать после проигрыша. Посмотрим. (Антон БАБОШИН)

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