Сергей Базаревич: "Сейчас мы чувствуем себя, мягко говоря, неважно"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Польши (78:81) в матче товарищеского турнира в Гамбурге отметил, что подопечные играют под большими нагрузками. Напомним, что команда перед чемпионатом Европы проиграла на турнире все три матча. Ранее команда уступила Германии (76:79) и Сербии (75:85).

– Сейчас настроение не очень хорошее, и это влияет на оценку итогов. Не бывает так, что когда выигрываешь, все хорошо, а когда проигрываешь, все плохо, - цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. - Это было бы неправильной оценкой. Сейчас мы чувствуем себя, мягко говоря, неважно. У меня есть вопросы по сегодняшней игре, потому что мы вышли играть неготовыми. С настроем, что гораздо сильнее соперников. Но на самом деле мы такие же, как все. Есть много сборных, которые, как минимум, не хуже нас. Однако я по-прежнему уверен, что при правильном отношении сборная России способна на многое.

Сегодня, к примеру, мы вышли и начали "играться" с поляками – вместо того, чтобы сразу их "убить". Они почувствовали это и неплохо играли. Нашли какие-то слова. Мы очнулись, но соперники уже почувствовали, что могут играть с нами на равных. Где-то забили тяжелые броски, где-то им повезло. Нам надо точно понимать, что пока игра не началась, все в равных условиях. Я надеюсь, что мы отреагируем на эту ситуацию.

– Во второй половине вы использовали ограниченное число игроков. Это диктовал ход игры, или время для экспериментов закончилось?

– Мы в какой-то момент упустили инициативу, потому что я держал на площадке неверное сочетание игроков. Частично это было из-за персональных замечаний. Плюс мы считаем, что у нас все могут принести пользу. Но в этот раз получилось неудачно. Но мы делаем выводы. После поражений ты вообще делаешь больше выводов.

– Три игры за три дня – сложно в любом турнире. Стоит ли ждать улучшения физической формы наших игроков?

– Есть период нагрузки, есть период компенсации и набора свежести. Мы вчера много сил оставили с сербами, но должны быть готовы к тяжелому расписанию Евробаскета. Там почти каждый раз придется играть менее, чем через 24 часа после предыдущей встречи. Сейчас рано сбрасывать нагрузки, всему свое время. Состояние улучшится, нужно быть готовыми играть под давлением.