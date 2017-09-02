Сергей Базаревич: "Сербия уничтожила Латвию на подборах"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Турцией (76:73) на Евробаскете-2017 назвал сильные стороны команды Сербии, с которой его подопечным предстоит сыграть уже в субботу. По его словам, у соперников есть преимущество из-за того, что свой матч с Латвией они проводили чуть раньше.

- Да, это проблема, я говорил об этом раньше, - заявил Базаревич. - Расписание действительно тяжелое, ведь сербы играли на четыре часа раньше. Хотя у них тоже был тяжелый матч, но у нас поэмоциональней. Будем пытаться подготовить игроков к завтрашней встрече. Сербия, мне кажется, немного расслабленно начала встречу. Но во второй половине начали защищаться, идти в размен. Богданович еще раз продемонстрировал, что готов к НБА. Надеюсь, он будет там получать время и себя покажет. Конечно, что у них высокая команда, сказалось - они просто уничтожили Латвию на подборе и внутри. Богданович самый создающий игрок команды, это главное. Но и "большие", Кузмич и Марьянович, оказывают давление. У них вообще много чего есть, хотя нет многих игроков.

- Что скажете про зрителей?

- Сегодня была более интеллигентная публика - порой здесь уже за час до игры в зал тяжело зайти. Здесь современная, отличная арена и поэтому трудно добиться эффекта, когда вообще ничего не слышно. Плюс из за курбан-байрама людей, наверное, было не так много. Думаю, дальше их будет больше. (Антон БАБОШИН)