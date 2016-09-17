12:26 | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Сергей Базаревич: "Сделаем так, чтобы удовлетворение не переросло в самоуверенность"

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич надеется, что команда покажет хороший настрой в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 со Швецией. Россияне обеспечили себе выход в финальную стадию турнира, тогда как шведы лишились всех шансов.

– Задача решена, и некое удовлетворение собой присутствует, – цитирует официальный сайт РФБ Базаревича. – Но я надеюсь, что мы сделаем так, чтобы это не переросло в самоуверенность, и сборная покажет тот баскетбол, который показывала в течение всего отборочного цикла. Матч со Швецией уже будет одним из этапов подготовки к чемпионату Европы.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/09/16/sergej-bazarevich-match-so-shvetsiej-odin-iz-etapov-podgotovki-k-evrobasketu/

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