Сергей Базаревич: "Сделаем так, чтобы удовлетворение не переросло в самоуверенность"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич надеется, что команда покажет хороший настрой в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 со Швецией. Россияне обеспечили себе выход в финальную стадию турнира, тогда как шведы лишились всех шансов.

– Задача решена, и некое удовлетворение собой присутствует, – цитирует официальный сайт РФБ Базаревича. – Но я надеюсь, что мы сделаем так, чтобы это не переросло в самоуверенность, и сборная покажет тот баскетбол, который показывала в течение всего отборочного цикла. Матч со Швецией уже будет одним из этапов подготовки к чемпионату Европы.