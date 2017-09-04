Сергей Базаревич: "Сборной России точно не будет легко в матче с Бельгией"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в преддверии матча группового турнира чемпионата Европы с Бельгией подчеркнул, что от соперника можно ожидать любых сюрпризов. По словам специалиста, для россиян эта встреча не будет простой.

– Это очень опасная команда, которая бросает много трехочковых, растягивает твою защиту, – приводит пресс-служба РФБ слова Базаревича. – В контрольных матчах бельгийцы играли одним составом, сейчас – другим. Де Зеув играл на третьем и четвертом "номере", а тут вдруг стал центровым. Поэтому нам нужно быть готовыми ко всему.

То, что сборная Бельгии проиграла латышам 28 очков, ни о чем не говорит: перед последней четвертью было всего "-8". А первую и третью бельгийцы и вовсе выиграли. Они "горячие" ребята, и легко нам точно не будет.