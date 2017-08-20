Сергей Базаревич: "Сборной России нужно научиться играть организованно все 40 минут"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Сербии (75:85) в матче международного турнира SuperCup в Гамбурге отметил, что команде нужно играть организованно на протяжении всей встречи. Он также добавил, что не хочет зацикливаться на результативности защитника Алексея Шведа.

Следующий матч на турнире против Польши россияне проведут сегодня.

– Мы играли как команда, но в какие-то моменты провалились в организации нападения, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. – Это дало сопернику преимущество. Нам нужно будет научиться играть организованно все 40 минут.



Доволен я игрой Шведа? Я бы не зацикливался на его результативности. Он создавал для себя и для партнеров возможности для броска – действовал так, как мы и хотим от него. Нужно понимать, что идет рабочий процесс. В Казани его не было. Сегодня меня порадовало, что он был частью командной игры. Может быть, один-два его броска я бы отменил, но в целом динамика неплохая.